2022/05/27 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أي مواطن ممكن أن يدخل المطار بسيارته الشخصية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح لمطار النجف بشأن حادثة الطفل: نحن نعترف بوجود تقصير) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح لمطار النجف بشأن حادثة الطفل: نحن نعترف بوجود تقصير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).