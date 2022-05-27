كوفيد طويل الأمد.. هل يسهل اكتشافه لدى كبار السن وكيف يجب التعامل معه؟

2022/05/27 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يصعب اكتشاف معاناة كبار السن من "كوفيد طويل الأمد"، لكن الخبراء يقولون إن هناك استراتيجيات جيدة لهؤلاء كي يحصلوا على المشورة الطبية ويحاربون أثر الفيروس.

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