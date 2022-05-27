العراق يحرز الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكو شيندو

2022/05/27 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واع - مهدي الربحاويحقق اللاعب العراقي محمود فؤاد، اليوم الجمعة، فوزاً ثميناً على بطل العالم بوزن فوق 100 كغم بمنافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكو شيندو.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللاعب العراقي محمود فؤاد، حقق الفوز على بطل العالم بوزن فوق 100 كغم على اللاعب الألماني ميسم حسين في منافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكو شيندو المقامة في محافظة السليمانية".وأضاف مراسلنا، أن "اللاعب الألماني من أصول إيرانية".وتابع أن "اللاعب العراقي حسن نجاة عارف أحرز أيضاً الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب اليوناني جورج بلانكاس في وزن 99 كغم".وانطلقت، أمس الخميس، في قاعة كلية التربية الرياضية بمحافظة السليمانية، منافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكو شيندو بنسختها الأولى التي تنظمها المنظمة الدولية للعبة بالتعاون مع المنظمة العراقية وبمشاركة منتخبات المانيا واليونان وتركيا وإيران وأذربيجان وسيرلانكا إضافة الى العراق.

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