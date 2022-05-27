انطلاق مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الإيراني في ملعب المدينة الدولي

2022/05/27 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت مساء اليوم السبت، مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الإيراني في ملعب المدينة الدولي.

تغلب المنتخب الاولمبي الإيراني على المنتخب الأولمبي العراقي بهدف في اللقاء التجريبي الاول الذي جرى امس الاول في ملعب المدينة وسط بغداد

وذلك ضمن استعدادات الفريقين لبطولة اسيا تحت23 سنة التي تفتتح في الاول من الشهر المقبل في أوزبكستان وسيلعب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الأردن والكويت واستراليا.

سيطرة ايران

ودانت السيطرة لصالح ايران منذ البداية بضغط هجومي مكثف أسفر عن تقدمه بهدف اللاعب علي يوسفي د 12 قبل ان يفرض الفريق اللعب الضاغط من وسط الملعب على المضيف الذي لم يقدم شيءيذكر امام استمرار الضغط الإيراني بفضل انسجام عناصره وعلو كعب الاعبين ومهاراتهم العالية في السيطرة ونقل والاستحواذ على الكرة بافضلية واضحة امام الاداء المتواضع للاعبينا خلال وقت الشوط الاول باستثناء فرصة وكاع من كرة راسية مرت من جانب القائم في الدقيقة الاخيرة من السوط الاول وفشل الفريق في تحقيق التعادل ويخرج متاخرا بالهدف وسط التوقعات بان تختلف الامور في الشوط الثاني وان تاتي الإنتفاضة لكنه لم يرتق الى مستوى المهمة بل انخفض مستواه وظل تائهاوبلاروح وانحسر امام الاندفاع الهجومي والاداء المنظم للفريق الاخر وكاد أن يضيف اكثر من هدف لولا تدارك الحارس علي حسين لاكثر من فرصة خطرة بسبب استمرار الاداء المتواضع للأولمبي الذي ظهر اخر الوقت ومحاولة لتحقيق التعادل وتفادي الخسارة عبر اخطر الفرص بتسديدة امين الحموي التي ردها القائم وكان على الفريق ان يعالج الامور عبر الشوط الثاني لكنه استمر منخفضا من حيث الاداء دون فعالية قبل ان يعلن عن نهاية اللقاء وتظهر الحاجة إلى مراجعة سريعة لتعديل الصفوف حصرا الدفاع المهلهل الذي يفترض ان يكون في الصلابة اضافة الى خط الوسط الضعيف و الهجوم الذي لم يقدم شيء يذكر والفريق لم يطمئن ولم يعول عليه امام مشاركة ليست سهله ومتوقع ان يواجه تحديات في ظل المستوى المتدني والمخيب الذي سيكون امام مواجهة نفس المنتخب ثانية غد الجمعة وبنفس الوقت والملعب ويامل ان يعمل الكادر الفني على تحديد الاخطاء وتجاوزهاوالاستفادة من اللقاء التالي لكي يخطو بخطوات ثابتة قبل التوجه للمهمة الآسيوية التي يستهلها في مواجهة الاردن الاربعاء المقبل.

فوائد اللقاء

وبلا شك أن لقاء امس الاول لم يخلوا من الفوائد وسط كثرة الاخطاء التي يتوجب التخلص منها اضافة للاداء الباهت لعموم الاعبين والمنتخب امام وقت ضيق جدا للسفرو للمشاركة ويتعين اخذ الامور على محمل الجد لكي يكون المنتخب جاهزا وان يعكس نفسه منافسا والاستمرار في البطولة كما يجب.

منتخب الناشئين

وأسفرت قرعةُ تصفيات آسيا دون 17 عاماً التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور عن وقوعِ منتخبنا للناشئين في المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ المنتخب المضيف عمان وقطر ولبنان والبحرين والتي ستقام في شهر أكتوبر /تشرين الأول.

وقالَ المدرب المُساعد لمنتخبِ الناشئين، محمد علي كريم: إن قرعة التصفيات تعدُّ متوازنةً، وإن حظوظ منتخبنا في التأهلِ جيدةٌ في حالِ أكملنا منهاجَ التحضير بشكلٍ يتوافقُ مع مهمتنا.

وبيّنَ: إن الفريق ضم عدداً من المواهب الجديدة، ودخلَ مرحلةَ التحضير لبطولةِ غرب آسيا التي ستقامُ الشهر المُقبل في الأردن والفريق بحاجةٍ إلى عددٍ من المُباريات التجريبية، فضلاً عن معسكرٍ تدريبي ليكون بجاهزيةٍ كاملةٍ لخوض منافساتِ غرب آسيا التي ستكون بمثابة محطةٍ تحضيريّةٍ مهمة للتصفياتِ الآسيوية.واختتمَ المدرب المُساعد حديثه بالقول: إن المنتخب بدأ يحققُ الانسجامَ من خلال الوحداتِ التدريبيّة المكثفةِ والمحاضرات النظريّة ونأمل أن تثمرَ الجهود عن ولادةِ منتخبٍ يكون قاعدةً حقيقيةً للمنتخبات الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الإيراني في ملعب المدينة الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الإيراني في ملعب المدينة الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).