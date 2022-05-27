2022/05/27 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد مناجد: هناك اندية لا تمتلك "حمام" وميزانيتها 5 مليار سنويا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Da2JYVvF4v8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد مناجد: هناك اندية لا تمتلك "حمام" وميزانيتها 5 مليار سنويا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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