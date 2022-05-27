2022/05/27 | 17:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SBSLhgJLfBg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #دهوك تحتفل بالذكرى الـ53 على استحداثها وتحويلها إلى محافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #دهوك تحتفل بالذكرى الـ53 على استحداثها وتحويلها إلى محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).