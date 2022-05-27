قفزة بمبيعات السلاح بعد حادث تكساس

2022/05/27 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت مبيعات السلاح وشهدت شركات الأسلحة زيادة حادثة في أسعار الأسهم بعد حادث إطلاق النار الدموي في ولاية تكساس الأمريكية.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “شتورم وروجر وشركاه”، أكبر مصنع أسلحة مطروح للتداول العام من حيث القيمة السوقية، ازداد 5.47% ليسجل السهم 67.27 دولارا الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي.وشهدت شركة “سميث […]

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