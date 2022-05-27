اعتقال 18 متهماً بجرائم خطف وابتزاز وتسليب في البصرة

2022/05/27 | 17:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، اعتقال 18 متهماً بجرائم خطف وابتزاز وتسليب في محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه” في الوقت الذي تواصل فيه قطعاتنا الأمنية عملياتها النوعية لمطاردة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، تستمر عملياتها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون”.وأضافت، أن” […]

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