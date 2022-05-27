2022/05/27 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..هل يوقف العراق الانتقادات الدولية لقانون تجريم التطبيع؟

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هل يوقف العراق الانتقادات الدولية لقانون تجريم التطبيع؟ أولاً على ايرث نيوز.

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