بنزيمة أمام فرصة لتحطيم رقمين لرونالدو

2022/05/27 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يملك مهاجم ريال مدريد الإسباني، الدولي الفرنسي، كريم بنزيمة، فرصة تحطيم رقم قياسي لزميله السابق في النادي الملكي، الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، السبت، ضد ليفربول الإنكليزي في باريس.

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