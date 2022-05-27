الاولمبي ينهي الشوط الاول متقدماً على نظيره الإيراني

2022/05/27 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهى المنتخب الاولمبي الشوط الاول متقدما على نظيره الإيراني بهدف دون رد.ويتواجه الفريقان في الإطار الودي على ملعب المدينة في بغداد استعداداً لكأس آسيا.وجاء الهدف العراقي عن طريق اللاعب حسن رائد في الدقيقة الاولى من المباراة.ولعب المنتخبان ودياً يوم الثلاثاء الماضي على ذات الملعب وانتهت المواجهة بغوز إيران بهدف دون […]

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