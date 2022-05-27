من اللعب حافي القدمين إلى أبرز نجوم ليفربول.. هنا بدأ لويس دياز تعلم كرة القدم

2022/05/27 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة بارانكاس الكولومبية الصغيرة على بعد 7700 كيلومتر من الأنفيلد، ويعج أحد المنازل البسيطة فيها باللون الأحمر.فبارانكاس هي مسقط رأس لويس دياز، الجناح الكولومبي الذي صعد نجمه منذ انتقاله من بورتو إلى ليفربول في يناير الماضي.

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