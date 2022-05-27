تعليق من الصحة العالمية بشأن التطعيم الجماعي ضد

2022/05/27 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عدم ضرورة التطعيم الجماعي ضد "جدري القرود"، الذي بدأ بالتفشي في عدة أجزاء من العالم.

جاء ذلك على لسان سيلفي برياند، مديرة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة، في إحاطة للدول الأعضاء بالمنظمة، خلال الدورة الـ 75 في جمعية الصحة العالمية، حول "تفشي مرض جدري القرود في عدة بلدان".

وأوضحت برياند أن "المرض كان مستوطناً في أكثر من تسعة بلدان إفريقية، ثم بدأ بالتفشي عالمياً خلال السنوات الأخيرة".

وأكدت أن "الجهات الطبية لا ترى حاجة لبدء بحملات تطعيم شاملة".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل ما يقرب من 200 حالة حتى الآن في أنحاء العالم، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة لأن تفشي الفيروس مازال في بداياته".

وأضافت برياند "لا نوصي خلال الوقت الراهن بحظر السفر أو تقييده".

ونوّهت المسؤولة الأممية أنه "من الضروري فقط اتخاذ الإجراءات الصحيحة".

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

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