انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأولمبي ونظيره الإيراني

2022/05/27 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب الأولمبي أمام نظيره الإيراني، بعدما إنتهى الشوط الاول بهدف دون رد.ويتواجه الفريقان في الإطار الودي على ملعب المدينة في بغداد استعداداً لكأس آسيا.وجاء الهدف العراقي عن طريق اللاعب حسن رائد في الدقيقة الاولى من المباراة.ولعب المنتخبان ودياً يوم الثلاثاء الماضي على ذات الملعب وانتهت […]

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