2022/05/27 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم

الجمعة، بحدوث تقصير منها جراء اختراق

طفل لصالة المغادرة لرحلة إيرانية إلا

أنها في الوقت ذاته نددت بما يتعرض له

المطار من "اشاعات وهجمات مسيسة" بعد هذه

الحادثة.

وقا

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