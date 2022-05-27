2022/05/27 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة وفاة.. ارتفاع طفيف بعدد مرضى كورونا في العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالة وفاة.. ارتفاع طفيف بعدد مرضى كورونا في العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).