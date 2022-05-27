2022/05/27 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fkO1GXdpUBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمنِ يصوت بالإجماع على تجديد ولاية يونامي ويحثُها على دعم العراق .. في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمنِ يصوت بالإجماع على تجديد ولاية يونامي ويحثُها على دعم العراق .. في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).