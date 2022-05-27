2022/05/27 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرحت روسيا 115 ضابطا في صفوف الحرس الوطني بعد أن رفضوا الخدمة العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما نقلته "ذا غارديان" عن وثائق قضائية، الخميس، في دلالة على ارتفاع في التنديد بين بعض أفراد القوات العسكرية الروسية بالحرب التي تشنها بلادهم على أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريح العشرات من "الجيش الخاص" لبوتين بسبب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريح العشرات من "الجيش الخاص" لبوتين بسبب أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).