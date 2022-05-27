ساديو ماني عن تصريحات

2022/05/27 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول على تصريحات زميله المصري محمد صلاح، بشأن رغبته بمواجهة نادي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ووصفه للمباراة بالثأرية

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