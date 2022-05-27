2022/05/27 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة سبعَ عشرَةَ مِنْ عُمرِ الياسَمينِ قُتلَتْلمّا اخْبَروها...



أنها الليلةَ خُطِبَتْوغداً..



غدًا تُزَّفُ الى المَجهولِ وتَميدُ بها الأرضُ..



وتنأى عنِ المأْمولِوترقُصُ كَيمامةٍ رَقصَتْ ...



مِنْ حلاوةِ الروّحِ يومَ ذُبحتْوتنحسرُ اللمى بعدَ موتِ الرّوحِ عنِ اللّؤلؤِ فيظنُّها الغشيمُ..



منْ شدَّةِ الفرحِ تبسَّمتْ****وجاءَ اليومُ الموْعودِ، ولونُ الزنبقِ ارتدَتْوبال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زفاف قاصر - جميلة شحادة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زفاف قاصر - جميلة شحادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).