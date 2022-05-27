بالوثيقة.. نصيف تقدم مقترح قانون بيع وإيجار العشوائيات لشاغليها

2022/05/27 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … قدمت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، مقترح قانون بيع وإيجار العشوائيات لشاغليها الى رئاسة مجلس النواب معززاً بتواقيع أعضاء البرلمان.وجاء في كتاب رسمي مقدم الى رئاسة مجلس النواب، أنه “استناداً الى نص المادة (61/أولاً) من الدستور يرجى تفضلكم بالموافقة على إحالة مقترح قانون بيع وايجار العشوائيات لشاغليها والمقدم من قبلي معززاً […]

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