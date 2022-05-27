منظمة الصحة: نحو 200 إصابة بجدري القردة في أكثر من 20 دولة

2022/05/27 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 20 دولة لا يُعرف عنها عادةً تفشي المرض غير المعتاد.

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