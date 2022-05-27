الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة والد الملكة رانيا العبدالله

2022/05/27 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني وفاة والد الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، وأعلن العاهل الأردني الحداد لمدة 7 أيام

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