أول رد رسمي من الخارجية الإسرائيلية على البرلمان العراقي

2022/05/27 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدين إسرائيل قرار مجلس النواب العراقي اقرار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل وفرض عقوبة الإعدام على كل من يتواصل مع إسرائيل.إنه قانون يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع.ان التغيرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام وتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، هي التي ستحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، بل […]

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