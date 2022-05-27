منتخبنا الأولمبي يتغلب على نظيره الإيراني ودياً

2022/05/27 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع حقق منتخبنا الأولمبي بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً كبيراً على نظيره الايراني بـ 3 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن " المنتخب الأولمبي حقق فوزاً مستحقاً على نظيره الإيراني بنتيجة 3-1 في المباراة الودية الثانية التي جرت على ملعب المدينة الدولي". وأضاف أن" المنتخب الأولمبي أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدف مقابل لا شيء"، مبيناً أن "المنتخب الأولمبي الإيراني أحرز هدف التعادل، فيما سجل المنتخب الأولمبي الوطني هدفين في الشوط الثاني". وتابع أن" المباراة الودية تأتي كمحطة أخرى لمنتخبنا الأولمبي قبل خوضِ النهائيات الآسيوية". وخسر منتخبنا الأولمبي مبارته الأولى أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل".

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