2022/05/27 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام عندما واتت الاعلامية "سناء منصور" الشجاعة، متأخرة!توقيت القرار، يفضحه ..



بعد ترك الوزير المخضرم صفوت الشريف وزارة الاعلام، ليحل محله الوزير الشاب "وقتها" انس الفقي، عقد اول، واخر، اجتماع مع كل مقدمي البرامج، وكان بداية تنظيمية جيدة، الا ان الاجتماع قد سار بشكل "لا يسر عدو ولا حبيب"، وقد وصل الامر ان خلع الوزير الشاب جاكيت البدلة، وشمر اكمام قميصه، فاعتقدت انني ساشاهد فصل من "عركة بلدي" – عموما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات بدون رقابة -1 توقيت القرار، يفضحه. - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرات بدون رقابة -1 توقيت القرار، يفضحه. - سعيد علام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).