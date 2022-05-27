خيول تتولى مهمة “الرد على البريد الإلكتروني” في عطلتك (فيديو)

2022/05/27 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات في إمكان مَن يرغب في تمضية عطلة حقيقية بعيداً من هموم العمل ومشاغله ومن دون الانهماك بالبريد الإلكتروني، أن يستعين بالخيول الأيسلندية.تتولى الخيول من دون مقابل بركلات حوافرها كتابة ردود غياب تلقائية، بفضل خدمة يوفرها مكتب السياحة الأيسلندي.وأطلق المكتب مقطع فيديو ترويجياً غريباً يشرح فيه سرّ هذه الخدمة، إذ تظهر […]

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