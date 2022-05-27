بالصور.. منتخب العراق الاولمبي يسحق نظيره الايراني بثلاثية

2022/05/27 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخبنا الأولمبي بكرة القدم،

اليوم الجمعة، فوزاً كبيراً على نظيره

الايراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في

المباراة الودية الثانية التي جرت على

ملعب المدينة الدولي.

وأنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول

ب

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