لطخت جسدها بدم صديقتها لتبدو ميتة.. فتاة بعمر 11 عامًا تصف كيف نجت من مطلق النار بمدرسة ابتدائية في تكساس

2022/05/27 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت ميا سيريلو، البالغة من العمر 11 عامًا، في فصل دراسي مع المعلمتين، غارسيا وماريليس، حيث قالت إنهم كانوا يشاهدون ليلو و ستيتش، مع اقتراب نهاية العام الدراسي وإكمالهم منهجهم الدراسي.وقالت ميا إن إحدى المعلمتين استلمت رسالة بريد إلكتروني تفيد بوجود مطلق النار في المبنى، وذهبت إلى الباب وكان موجودًا.روت ميا كيف تمكنت من النجاة بعد حدوث إطلاق النار، حيث لجأت إلى تلطيخ جسدها بدم صديقتها التي فارقت الحياة، لتتمكن ميا من التظاهر بالموت.

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