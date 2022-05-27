إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج

2022/05/27 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني، تمكن من مصادرة ناقلتي نفط تملكهما اليونان في مياه الخليج العربي.وأضافت أن "إيران صادرت ناقلتين مملوكتين لليونان وذلك رداً على قيام الأخيرة باحتجاز ناقلة إيرانية بطلب من السلطات الأمريكية بالقرب من اليونان“.

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