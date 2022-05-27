2022/05/27 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح نجل صاحب مقهى رضا علوان، احمد رضا علوان، اليوم السبت، تفاصيل اعتقال والده في سيطرة أربيل.

وقال علوان في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "خلال الايام الماضية كانت هنالك العديد من الاخبار التي تم طرحها في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحاج علاء رضا علوان"، مبينا أن "الحاج علاء من الشخصيات البغدادية والكرادية المعروفة بسمعته الطيبة وعائلته عائلة الحاج رضا علوان رحمه الله".

وأوضح أن "الامر حدث خلال دخوله سيطرة اربيل لغرض حضور مؤتمر وانجاز عدد من الاعمال التي لديه في اربيل ، كان هنالك تشابه في الاسماء في السيطرة وقد اخذ الموضوع بعض الوقت، فتبين بعد ذلك وجود دعاوى من قبل اشخاص ضعاف النفوس قد دبروها قبل مدة استعداداً لأي دخول الى اربيل

وقد تم حجزه بناءً على الدعاوى الكيدية التي وجهت اليه".

وأكد أنه "تم التحقيق معه مباشرةً بما نُسِبَ اليه

وبعد المتابعة من قبل الجهات المختصة تبين ان جميع هذه الدعاوي كيدية ولا أصل لها و الغاية منها التشهير بأسمه و اسم العمل واسم العائلة وقد تم اطلاق سراحة مباشرةً وهو الان حُر وبخير".

وأشار إلى أن "القانون سيأخذ مجراه اتجاه المُدبرين لهذا الفعل وكلنا ثقة بقضاء اقليم كردستان لتحقيق العدالة والانصاف ومحاسبة القائمين بهذه المكيدة وشكراً لمتابعتهم وتدقيقهم لما حدث، فكل الثقة والطمأنينة بسلوكيات هذا الرجل ليس فقط لانه والدي، لاني على رؤي بما يزرعة بنا وبمحيطة من صدق وامانة وحفظ حقوق الغير وغيرها من الامور الحسنة الي تربينا عليها".

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