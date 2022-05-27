الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط يونانيتين

2022/05/27 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، احتجازه ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج، ساعات بعد طلب طهران الإفراج عن شحنة نفط كانت محتجزة لدى اليونان، بطلب أميركي.

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