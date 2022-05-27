الحشد الشعبي يقتل 3 دواعش في وادي حوران بالانبار

2022/05/27 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، اليوم الجمعة، من قتل ثلاثة عناصر من فلول “داعش” الإرهابي في وادي حوران.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء خلال عملية امنية نفذتها القوة لتفتيش مناطق وادي حوران والمدهم، حيث تم الاشتباك مع عناصر فلول داعش […]

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