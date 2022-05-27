قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. مقارنة بين ليفربول وريال مدريد وأنشيلوتي وكلوب

2022/05/27 | 20:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مساء الغد السبت وعلى أرضية "ستاد دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس

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