بسبب ماس كهربائي.. حريق مروّع بمستشفى يحصد أرواح 11 رضيعًا في السنغال

2022/05/27 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تنكيس الأعلام في السنغال بعد وفاة 11 رضيعًا حديثي الولادة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، وقال وزير الصحة في البلاد عبد الله ضيوف سار، إن الحريق ربما بدأ نتيجة ماس كهربائي، ووصف كيف حاول طاقم المستشفى إنقاذ الأطفال، لكن مات 11 واحد منهم.

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