الحشد الشعبي يقتل ثلاثة

2022/05/27 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تمكنت قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، الجمعة، من قتل ثلاثة عناصر من فلول “داعش” الإرهابي في وادي حوران.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان " عملية امنية نفذتها القوة لتفتيش مناطق وادي حوران والمدهم، حيث تم الاشتباك مع عناصر فلول “داعش” الإرهابي في صحراء وادي المدهم الذي كانوا يستقلون عجلة نوع (بيك اب)".

واضاف "اسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة “دواعش” كانوا يستقلون العجلة واعطابها بالكامل".

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