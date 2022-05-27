الاستخبارات تطيح بـ 6 من ابرز تجار المخدرات في النجف

2022/05/27 | 20:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين بتجارة المخدرات في النجف الأشرف.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “اعترافات متهم بتجارة المخدرات تقود أبطالنا لتنفيذ عملية نوعية انتجت القبض على 6 متهمين من أبرز تجار المخدرات في محافظة النجف الأشرف”.

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