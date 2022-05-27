العقود النفطية للإقليم دون علم الحكومة الاتحادية (عقد البيع مع روزنفت انموذج)

2022/05/27 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد المحمداوي

منذ تغيير النظام في العراق بعد عام 2003

والسلطة في الإقليم تتعامل مع المركز

تعامل دوله لدولة لا تعامل إقليم مع

حكومة مركزية، وكان موضوع النفط أبرز

ملف في هذا الشأن، فأخذت السلطة ف

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