مركز حقوق يطالب العامري بالتنازل عن الشكوى ضد احد الصحفيين

2022/05/27 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الجمعة، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بالتنازل عن الشكوى ضد مصطفى الربيعي ويدعوه لعدم خنق الصحفيين، متعهدا بتوفير فريق دفاع قانوني لرد ادعاءات رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضد الاعلامي مصطفى الربيعي.وندد المركز في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “بالمضايقات المستمرة التي تطال الصحفيين في […]

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