الموارد تعلن الشروع بمعالجة الملوحة في نهر الفرات

2022/05/27 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنطقة هذه ابتداءً من الشنافية إلى ذي قـار تعاني من تدني المناسيب.

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