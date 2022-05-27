الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين.. وأثينا تلوح بالعلاقات بين طهران وأوروبا

2022/05/27 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج، جسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الجمعة، في حين حذرت أثينا من أن هذا السلوك سيضر بعلاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي

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