2022/05/27 | 20:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FzYwFwG34v8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن يخاطب بلاسخارت: كوني فاعلة لإنهاء الانسداد ومحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن يخاطب بلاسخارت: كوني فاعلة لإنهاء الانسداد ومحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).