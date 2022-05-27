2022/05/27 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي العبادة التي أجرها كأجر الحج والعمرة ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4x_DwlnErqQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي العبادة التي أجرها كأجر الحج والعمرة ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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