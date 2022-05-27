مستشار الكاظمي يعلن جهوزية الحكومة لإرسال موازنة 2022

2022/05/27 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك.يتبع.....

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