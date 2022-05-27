2022/05/27 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونان تتهم إيران بـ"القرصنة" بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان تتهم إيران بـ"القرصنة" بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان تتهم إيران بـ"القرصنة" بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).