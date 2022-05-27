هل سيتسبب قانون تجريم التطبيع بأزمة للعراق مع الولايات المتحدة والدول الغربية؟ - عاجل

2022/05/27 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة مع اسرائيل سيكون لها نظرة مغايرة للمنظومة السياسية العراقية بعد تشريع قانون تجريم التطبيع.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الذهاب لتشريع مثل هكذا قوانين في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد هو محاولة من الطبقة السياسية للهروب من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد او لفت الأنظار".

وأضاف، أنه "كان من الأولى على الكتل السياسية تشريع قوانين تتعلق بالمواطنين لأن الشعب العراقي لايفكر بالتطبيع مع اسرائيل ولاتوجد احاديث جادة لاتخاذ خطوة باتجاه التطبيع في داخل العراق".

وتابع أن "قانون مكافحة الأمية والفقر وتوفير الخدمات وفرص العمل والكهرباء للمواطنين اهم من تشريع قانون تجريم التطبيع في هذه المرحلة".

وبشأن موقف الولايات المتحدة من تشريع هذا القانون في العراق اشار البيدر الى أنه "ان الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة مع اسرائيل سيكون لها نظرة مغايرة للمنظومة السياسية العراقية بعد تشريع قانون تجريم التطبيع".

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