هزة أرضية بقوة 3.6 درجات تضرب قضاء تلعفر

2022/05/27 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجات في قضاء تلعفر.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى، في تمام الساعة 07:15:40 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،6) درجة حيث تبعد ( 31) كم شمال غرب قضاء تلعفر من محافظة نينوى "

وأوضحت أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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