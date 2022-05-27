2022/05/27 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكتور كول ومونديال 2022 مهندس مكيّفات الهواء في ملاعب قطر يتوقّع إنتشارها مستقبلاً { الدوحة-(أ ف ب) – يُعرف عن قطر طقسها الحار، لكنّ مشجعي كرة القدم قد يضطرون لارتداء سترات تقيهم البرد في الملاعب المزودة بأحدث أجهزة تكييف الهواء، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الإمارة الصحراوية الغنية بالغاز نهاية العام الحالي.بالنسبة […]

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