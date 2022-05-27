2022/05/27 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الرياضة: تضييف بطولة أفريقيا نجاح جديد لنهج القاهرة مواجهة محتملة بين مصر وتونس بنصف نهائي اليد { القاهرة – وكالات: علق كريم حسن عضو لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد، على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة، على ملاعب مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة أكتوبر الدولية.وأكد كريم حسن في […]

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