2022/05/27 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعثات الأجنبية للتنقيب وأهميتها – حاكم الشمري توالت على بلاد وادي الرافدين منذ القرن التاسع عشر ولحد الان الفرق التنقيبية الاجنبية للتنقيب عن اثار العراق من شماله الى جنوبه بهدف البحث والتحري عن الحضارة الرافدينية وما وصلت اليه من رقي وازدهار في شتى المجالات الفنية والزراعية والصناعية والعمرانية والعلمية والفلكية وغيرها.وقد حصلت الفرق التنقيبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعثات الأجنبية للتنقيب وأهميتها – حاكم الشمري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعثات الأجنبية للتنقيب وأهميتها – حاكم الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).